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Мэрия Пятигорска готова выкупить бюветы после угрозы их закрытия

Об этом объявил Дмитрий Ворошилов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов объявил, что администрация готова выкупить все бюветы и галереи с минеральной водой. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Администрация города Пятигорска готова принять от ФНПР в муниципальную собственность все питьевые бюветы и галереи с минеральной водой, - написал градоначальник.

В начале февраля появилось сообщение о том, что из-за спора между ООО «Курортное управление» (структура ФНПР) и АО «Кавминкурортресурсы» могут закрыться все городские бюветы и галереи. Отмечается, что большая доля собственности - 49% - принадлежит ФНРП.

Ранее "КП - Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае в 2020 году произвели 1,13 млрд полулитров минеральной воды. Это более чем на 10% больше, чем было в 2019 году.