В Северной Осетии сельчанка вложила 610 тысяч рублей в липовую криптоферму

Полиции Северной Осетии проводит доследственную проверку по факту крупного мошенничества.

33-летней жительнице села Хумалаг позвонил мошенник. Он представился сотрудником банка, в котором женщина хранила деньги, и предложил заработать на вложениях. В частности, на криптовалюте.

Женщину пленила идея легкого заработка, и она оставила мошеннику свою анкету. Через время ей прислали ссылку, по которой она может якобы обменять рубли на биткоины. Сельчанка потратила на обмен 390 тысяч рублей. Позже ей предложили застраховать вклад сначала за 200 тысяч, а через двое суток - за 245 тысяч. Мошенник уверял, что после этих операцией она получит первый доход с вклада.

- Общая сумма ущерба составила 610 тысяч рублей. По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, - сказано в сообщении МВД по Северной Осетии.