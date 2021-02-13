На Ставрополье сократили число инфекционных коек

В Ставропольском крае уменьшили количество инфекционных коек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

5 февраля 2021 года на Ставрополье действовали 4209 инфекционных коек, из которых были заняты 2921 место. Сейчас число сократили до 3771, из них заняты - 2634.

- На Ставрополье закрепляется положительная тенденция, которая наметилась с месяц назад – становится меньше COVID-больных с тяжелым поражением легких. Потребность в специализированных инфекционных койках снижается. Соответственно - мы сокращаем их количество, - объяснил Владимиров.

Медучреждения, которые были переоборудованы для лечения коронавирусом, возвращаются в "допандемический" режим работы.