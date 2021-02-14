Погода на 14 февраля 2021 в Ставрополе: День святого Валентина влюбленные встретят в снегу

Ставрополь в эти дни находится под влиянием мощного снежного циклона, пришедшего с запада Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода на 14 февраля 2021 в Ставрополе продиктована мощным циклоном, из-за которого в Москве случился настоящий «Снегокалипсис». В нашем регионе рекордных осадков, к счастью, не ожидается, но все же будет не лучшей идеей отметить День святого Валентина романтической прогулкой (историю праздника, а также связанные с ним традиции в разных странах мира можно прочитать по ссылке).

По данным Ставропольского Гидрометцентра, в ночь на 14 февраля краевую столицу окутает туман, столбики термометров опустятся до -7 градусов. Днем станет на 2-3 градуса теплее, но сохранится сильный ветер (9-11 м/с, порывами до 18-20 м/с).

Если вы все-таки решитесь выбраться куда-то со второй половинкой, выходите из дома сильно заранее - из-за снегопада и гололеда дорожная обстановка будет сложной.

КСТАТИ

Самое теплое 14 февраля было в 1979 году - воздух прогрелся до +17,6 градусов! А вот температурный рекорд со знаком минус держится с 1994 года. Тогда температура опустилась до -23,4 градусов.