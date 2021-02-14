Теннисист Аслан Карацев из Владикавказа стал мировой сенсацией

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Теннисист Аслан Карацев родом из Владикавказа - о сенсационном выходе в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии сказал следующее: - Чувствую себя хорошо. Конечно, немного устал, но что поделать. Вложил все в этот матч, - приводит слова спортсмена официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов. С 8 по 20 февраля чемпионат проходит в Мельбурне. Карацев уже одолел 9-ю ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана и 19-ю ракетку - канадца Феликса Оже-Алиассима. Во вторник в четвертьфинале его ждет игра против 20-й ракетки мира Григора Димитрова из Болгарии. Последний виртуозно обыграл австрийца Доминика Тим, человека из топ-3. Карацев стал открытием в мире тенниса. Порядка десяти лет он играл на уровне челенджеров, а теперь выбивает из соревнований всемирно известных и титулованных теннисистов.