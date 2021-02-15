Погода в Ставрополе на неделю 15-21 февраля 2021: зима не собирается уходить

Всю неделю в Ставрополе будет иди снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода на неделю в Ставрополе с 15 по 21 февраля 2021 обещает быть стабильной, что уже не может не радовать после 20-градусных перепадов.

В понедельник, 15 февраля, погода в течение всего дня будет одинаковой: 7-9 градусов мороза, ветер - 2-3 м/с, снег. Влажность достигнет 90%, в течение недели она будет колебаться в пределах 75-85%. Все неделя выдастся пасмурной.

16 февраля осадки продолжатся, похолодает до -10, ветер немного усилится.

17 февраля ветер еще усилится, поэтому все те же -10 будут ощущаться гораздо холоднее. Снег будет срываться до самых выходных.

18 февраля ветер стихнет, «потеплеет» до -5.

19 февраля ожидается небольшой снег при нулевой температуре.

Погода в выходные больших изменений не преподнесет. В субботу, 20 февраля, температура опустится до 4-6 градусов со знаком минус, а в последний день недели немного поднимется - до -2.