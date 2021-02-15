На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 175 человек

Еще три пациента скончались за прошлый день Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 175 человек. Число зараженных достигло 45719.

За последние сутки от инфекции скончались еще три человека, у которых болезнь вызвала осложнения. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Это говорит о том, что меры профилактики всё так же важны. Безопасность нашего здоровья, здоровья наших близких по-прежнему в значительной мере зависит от нас. Будьте внимательны. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

Число умерших в крае достигло 1008. Однако, вновь увеличилось число пациентов, снятых с меднаблюдения. Так, за вчерашний день выздоровели 75 человек.

В целом за весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились более 41,1 тысячи человек. Напомним, что в регионе продолжается вакцинация. На сегодня прививку сделали около 40,8 тысячи человек.

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