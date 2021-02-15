Три человека скончались за сутки на Ставрополье от коронавируса

Число исследований на коронавирус также растет и приближается к 1 миллиону 296 тысячам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За прошлые сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 175 жителей Ставрополья.

Число зараженных достигло 45719. За последние сутки от инфекции скончались еще три человека, у которых болезнь вызвала осложнения.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в крае достигло 1008. За весь период от COVID-19 на Ставрополье излечились более 41,1 тысячи человек.

Напомним, что в регионе продолжается вакцинация. На сегодня прививку сделали около 40,8 тысячи человек.

Число исследований на коронавирус также растет и приближается к 1 миллиону 296 тысячам.

По словам Владимира Владимирова, тем, у кого диагностирована инфекция, оказывается медицинская помощь. Все необходимое для этогблюденио в крае есть, но иногда медицина не всесильна.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что люди старшего поколения теперь прививаются в приоритетном порядке. Соответствующие изменения внесены приказом Минздрава РФ, сообщила начальник отдела анализа эпидемиологической ситуации министерства здравоохранения региона Любовь Дмитриенко.

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