Под Минводами машина скорой помощи попала в ДТП, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 15 февраля, около 06:30, на автодороге «Минеральные Воды-Кисловодск» Минераловодского городского округа.

Водитель скорой помощи, двигаясь со стороны Минеральных Вод в сторону Кисловодска, на участке проведения дорожно- ремонтных работ выбрал небезопасную скорость движения на зимней дороге, не справился с управлением , съехал в кювет, машина перевернулась.

В результате происшествия два фельдшера скорой обратились за медицинской помощью в городскую больницу Пятигорска.

К счастью, водитель не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по прогнозам синоптиков, погодные условия будут только ухудшаться.

К вечеру температура опустится местами до минус 12 градусов, осадки в виде снега усилятся. Снежная и холодная погода продержится на Ставрополье до 1 марта.