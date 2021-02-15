В Ессентуках 16 февраля отключат воду

16 февраля один из районов Ессентуков останется без воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отключение водоснабжения связано с ремонтными работами на водоводе по улице Кисловодская. Воды не будет с 08:00 до 17:00.

Под отключение попадает и ряд социально значимых объектов: школа №5, два детских сада — №№ 23, 28 и две котельные.

Также воды не будет по улице Кисловодская, 113−209, ул. Первомайская, 1−119, ул. Лазарева, пер. Солнечный, ул. Партизанская, пер. Садовый и ул. Озерная. Всего в зону отключения попадают 2500 абонентов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Госавтоинспекция Ставрополья просит водителей быть максимально бдительными. Перепады температуры создают опасность возникновения аварийных ситуаций, главная причина которых – несоблюдение безопасной дистанции, бокового интервала и скоростного режима. Кроме того, при таких погодных условиях зачастую в ДТП попадают пешеходы.