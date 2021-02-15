Ставропольцам рассказали, как правильно выбрать парфюмерную продукцию в соцсетях

Впереди череда праздников и снова актуален выбор подарков. Большой популярностью у покупателей пользуются парфюмерная продукция.

При выборе парфюмерной продукции рекомендуем соблюдать некоторые правила: не покупать парфюмерную продукцию на улице или в магазинах и павильонах, где до сведения покупателя не доведены фирменное наименование организации, адрес и режим работы.

Парфюмерная продукция должна иметь необходимую и достоверную информацию о товаре, изготовителе, обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также передаваться покупателю вместе с товаром при его продаже.

Сегодня покупка товаров в интернете стало нормой. При наличии ряда положительных факторов при заказе товаров в соцсетях нужно учитывать и некоторые особенности.

На сайте должны быть указаны данные продавца (место нахождения (адрес), режим работы, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется), государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), полная информация о товаре, включая его характеристики, правила эксплуатации, сведения о гарантии; гарантийный срок и срок службы, если они установлены; условия доставки/получения и возврата товара и т.д.

При оформлении заказа обратите внимание на раздел сайта, где указан порядок возврата товаров, адрес, на который можно, в случае необходимости, направлять претензию.