Ставрополье получило новую партию вакцины от коронавируса

Всего на Ставрополье сделали прививку уже около 41 тысячи человек Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Накануне на Ставрополье поступила очередная партия вакцины от COVID-19 в количестве около 27,1 тысячи доз. Сейчас идет их распределение по прививочным пунктам.

По словам губернатора, вакцину распределят по районах края, исходя из потребности жителей. Там, где на прививку записывается наибольшее количество людей, нужно в первую очередь пополнять запас вакцины.

Всего на Ставрополье сделали прививку уже около 41 тысячи человек. В регионе есть запас вакцины в количестве около 50 тысяч доз.

Ожидается поступление новых партий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья. Напомним, что в крае действует 41 прививочный пункт. Они организованы на базе медучреждений региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 175 человек. Число зараженных достигло 45719.

За последние сутки от инфекции скончались еще три человека, у которых болезнь вызвала осложнения. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.