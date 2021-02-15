Губернатор Ставрополья поручил проверить готовность края к паводковому сезону

Губернатор Ставрополья поручил проверить готовность края к прохождению весеннего паводкового сезона. Соответствующую задачу поставили перед краевыми МинЖКХ, Минприроды и главами районов.
– Осадки сейчас выпадают и на Ставрополье, и у наших соседей. Необходимо уже сейчас оценить готовность к прохождению весеннего паводка. Особое внимание - состоянию русел рек и ливневой канализации в населенных пунктах, – отметил Владимир Владимиров.
Тем временем на Ставрополье завершается получение паспортов готовности к весеннему половодью – они получены уже в 31 из 33 районах края. Эту работу завершат уже в ближайшие дни.
Одновременно в крае продолжается реализация масштабных противопаводковых мероприятий. Они включают ремонт гидротехнических сооружений и берегоукрепительные работы, в которых задействовано свыше 80 человек и 40 единиц техники.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске в пойме реки Подкумок появится набережная. Она будет включать благоустроенную пешеходную зону, рекреационные участки, спортивные площадки, велодорожку. Ее протяженность – около километра.
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