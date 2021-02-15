На Ставрополье начинается сев ранних яровых культур

На Ставрополье с начала февраля уже выпало 86% от месячной нормы осадков, что улучшило состояние посевов озимых культур. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Так называемые «февральские окна» позволили аграриям края начать сев ранних яровых культур, включая горох и овёс. Работы проведены на площади 2 тысячи гектаров.

Общая площадь сельхозугодий, выделенных в этом году под яровые, составит свыше 900 тысяч гектаров.

При этом принято решение увеличить площадь сева сахарной свеклы на 12% и довести до 30 тысяч гектаров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поручил проверить готовность края к прохождению весеннего паводкового сезона. Соответствующую задачу поставили перед краевыми МинЖКХ, Минприроды и главами районов.

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