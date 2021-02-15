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В Ессентуках работники магазина пожаловались губернатору на посетителей без масок

По их словам, покупатели отказываются надевать маски, ссылаясь якобы на отсутствие закона
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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По их словам, покупатели отказываются надевать маски, ссылаясь якобы на отсутствие закона

По их словам, покупатели отказываются надевать маски, ссылаясь якобы на отсутствие закона

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольцам в очередной раз напоминают, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, требование соблюдать всеобщий масочный режим в регионе не отменено.

Так, к губернатору края обратились сотрудники одного из сетевых магазинов в Ессентуках. По их словам, покупатели отказываются надевать маски, ссылаясь якобы на отсутствие закона.

— При этом мы предоставляем одноразовые маски. За целый день мы выслушиваем оскорбления, что на нас пожалуются. Каждая жалоба, поступающая на горячую линию, может привести к увольнению. Мы не хотим ссор с покупателями и лишения работы, — делятся работники

Губернатор Ставрополья поддержал авторов общения.Владимиров подчеркнул, что все устали от пандемии. И хотя распространение коронавируса постепенно замедляется, он еще не ушел.

—Хотя распространение коронавируса постепенно замедляется, он еще не ушел. Профилактические меры соблюдать по-прежнему важно - так безопаснее для себя и для окружающих. И масочный режим в общественных местах у нас в крае продолжает действовать. Попрошу руководство муниципалитета обратить внимание на работу по информированию о мерах безопасности и по контролю за их соблюдением, — отметил Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за прошлые сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 175 жителей Ставрополья.

Число зараженных достигло 45719. За последние сутки от инфекции скончались еще три человека, у которых болезнь вызвала осложнения.

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