В День влюбленных 11 пар Ставрополья решили пожениться

Фото: http://stavzags.ru/index.php/rss

В самый романтический день для влюбленных, 14 февраля 11 пар Ставрополья решили пожениться.

Напомним, что такую возможность в этом году возлюбленным предоставили в отделах ЗАГС по городам Ставрополю и Кисловодску.

- Кто-то трепетно ждет 14 февраля, чтобы признаться в любви, кто-то делает предложение руки и сердца. Дорогие молодожены! Любовь может творить чудеса. Пусть это чувство переполняет вас всегда – обратились сотрудники ЗАГСа к новым семейным парам Ставрополья.

Фото: http://stavzags.ru/index.php/rss

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье раскрыли статистику по бракам. Выяснилось, что 91 пара из ста разрывают отношения досрочно. На тысячу людей приходится пять-шесть человек, которые вступают в брак.

Первые показатели 2020 года немного ухудшили статистику. Так, с января по апрель на Ставрополье создали 3404 семьи, что 2,9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Во многом это связано с пандемией