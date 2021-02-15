Ставропольские супруги прожили вместе 60 лет и отметили бриллиантовую свадьбу

В Арзгирском районе Ставрополья недавно «отгремела» бриллиантовая свадьба. Супруги Владимир и Таисия Момот отметили 60-летие совместной семейной жизни. Причем, оба - дети войны.

Таисия Петровна родилась в многодетной семье, с восемнадцати лет она уже работала разнорабочей в колхозе «ХХ парсъезда», на кирпичном заводе.

Там же она и познакомилась со своим будущим мужем Владимиром Емельяновичем. Они поженились 1961 году. Вскоре у них родился сын Сергей.

А на днях счастливая семья Момот поставила подписи в Почетной книге юбиляров супружеской жизни. Начальник отдела вручила юбилярам «Бриллиантовое свидетельство», поздравительный адрес губернатора Ставрополья и памятный подарок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про Роберта и Таисию Кузовлевых, которые отметили 70-летие супружеской жизни. Познакомились они в трудное послевоенное время, когда восьмиклассники оказались в одной школе.

О своей влюбленности 91-летний Роберт Иванович говорит так: «Пришел, увидел, победил. Ходил вокруг, да около и отбивал ее от всех женихов». 90-летняя Таиса Григорьевна смущенно перебивает любимого.

После того, как выпускник Роберт «отвоевал любимую одноклассницу от поклонников», они сыграли свадьбу.

— Была вечеринка. Послевоенная. Было восемь гостей, несколько бутылок водки, вот и вся свадьба. А потом мы родили и воспитали троих детей. Кстати, старшей дочери 70 лет. Дети нам подарили четырех внучек. А теперь мы радуемся правнуками. Их у нас семеро. Гордимся тем, что все дети получили высшее образование, выросли честными и трудолюбивыми людьми.

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