В Ставропольском крае средняя цена на бензин в январе составила 47,90 рубля за литр

Специалисты наблюдения за потребительскими ценами, промониторили 23 автозаправочные станции, расположенных на Ставрополье.

Выяснилось, что средняя потребительская цена на бензин автомобильный в январе 2021 года составила 47,90 рубля за литр.

Итак, «КП-Северный Кавказ» приводит среднюю цену рублей за литр в январе 2021 года: бензин автомобильный марки АИ-92 45,06 1, бензин автомобильный марки АИ-95 49,44, дизельное топливо 47,88, бензин автомобильный марки АИ-98 56,13, газовое моторное топливо 22,94.