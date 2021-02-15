На Ставрополье вакцинировался от коронавируса пациент старше 85 лет

Прививку от Covid-19 получил председатель Железноводского городского отделения Совета ветеранов Владимир Степанович Пуховский, которому 85 лет. На сегодня это один из самых возрастных пациентов в крае, прошедший иммунизацию.

Перед прививкой врачи его тщательно обследовали, особенно учитывая возраст и наличие хронических заболеваний.

Сам Владимир Степанович признается, что хотел вакцинироваться, как только узнал, что вакцина создана. Когда ее разрешили применять к людям старше 60 лет, сомнений в необходимости пройти прививку не осталось.

Он чувствует себя хорошо и, по словам самого Владимира Степановича, бодро и в безопасности от коронавируса.

На сегодняшний день на Ставрополье получили прививку от Covid-19 уже почти тысяча человек старше 80 лет, из них более 30 достигли возраста 90 лет и выше. Всего иммунизировано 40797 жителей региона.

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