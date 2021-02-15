Более 17 тысяч ставропольцев старше 60 лет вакцинировались от COVID-19

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 15 февраля иммунизированы 40797 человек. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 179 жителей Ставропольского края.

Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 9212 ставропольчан. Накануне завершили иммунизацию 156 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 17377 человек. Записались на вакцинацию через Интернет за весь период 11868 жителей Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что прививку от Covid-19 получил председатель Железноводского городского отделения Совета ветеранов Владимир Степанович Пуховский, которому 85 лет. На сегодня это один из самых возрастных пациентов в крае, прошедший иммунизацию.

Перед прививкой врачи его тщательно обследовали, особенно учитывая возраст и наличие хронических заболеваний.

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