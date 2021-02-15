В Пятигорске кошек и собак вакцинируют против бешенства

В Пятигорске в течение последней недели вакцинацию против бешенства прошли 18 собак и 8 кошек. Об этом сообщили в понедельник в управлении ветеринарии Ставрополья.
Все домашние животные принадлежали жителям ставропольского курорта.
Тем временем на Ставрополье продолжается вакцинация против коронавируса. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 179 жителей края.
А еще прививку от Covid-19 получил председатель Железноводского городского отделения Совета ветеранов Владимир Степанович Пуховский, которому 85 лет. На сегодня это один из самых возрастных пациентов в крае, прошедший иммунизацию.
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