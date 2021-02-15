В Пятигорске кошек и собак вакцинируют против бешенства

В Пятигорске в течение последней недели вакцинацию против бешенства прошли 18 собак и 8 кошек. Об этом сообщили в понедельник в управлении ветеринарии Ставрополья.

Все домашние животные принадлежали жителям ставропольского курорта.

Тем временем на Ставрополье продолжается вакцинация против коронавируса. За минувшие сутки прививку первым компонентом получили 179 жителей края.

А еще прививку от Covid-19 получил председатель Железноводского городского отделения Совета ветеранов Владимир Степанович Пуховский, которому 85 лет. На сегодня это один из самых возрастных пациентов в крае, прошедший иммунизацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе на приют для животных подали заявление в полицию за отказ отдать щенка

Женщина возмутилась, что не смогла забрать собаку (подробнее)