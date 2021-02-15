Родители будут проверять качество горячего питания в школах Ставрополья

Ставропольские родители помогают держать на контроле обеспечение бесплатным горячим питанием учеников начальных классов.

Напомним, бесплатные завтраки или обеды получают более 133 тысяч мальчишек и девчонок. Все они - младшие школьники.

С сентября 2020 года в государственных и муниципальных школах края работают общественные комиссии по родительскому контролю за организацией питания. В состав комиссий включены, в том числе, представители Советов отцов.

В эту комиссию могут войти родители или законные представители учеников. Для этого им нужно обратиться к директору школы, в которой обучается ребенок.

Каждое родительское обращение рассматривается в индивидуальном порядке, проводится проверка изложенных фактов, принимаются меры по устранению недостатков.

С 1 января этого года в крае 55% заявителей положительно оценили качество питания, что превысило среднероссийский показатель (47,2%).