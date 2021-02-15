Глава Ставрополья смягчил ограничительные меры по коронавирусу

Иллюстративное фото Фото: Михаил ПАТЛИС

На Ставрополье ввели новые послабления, связанные с коронавирусом. Соответствующий указ выпустил губернатор Владимир Владимиров.

Изменения касаются условий проведения массовых мероприятий. Если раньше в музее проводили экскурсии для групп не более 10 человек, то теперь в выставочном зале могут находиться до двух людей на 5 квадратных метров.

Библиотекам разрешили заполнять читальные залы на 50%. Такая же заполняемость может быть и на театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятиях.

Поправки в постановлении были опубликованы 15 февраля. Изменения вступят в силу на следующий день.