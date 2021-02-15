Губернатор Ставрополья почтил память погибших при исполнении воинского долга

Фото: пресс-служба губернатора

Глава Ставрополья Владимир Владимиров посетил мемориал землякам, погибшим в боях при исполнении воинского долга. Об этом губернатор сообщил в своем Instagram.

Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества и прошло, несмотря на совершенно неподходящие погодные условия. На памятных досках ставропольского мемориала – имена бойцов, погибших в Афганской войне и контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа.

– Я приехал на мемориал сегодня утром. И мои цветы здесь были далеко не первыми… Значит, Ставрополье помнит. Мы помним! – заявил Владимир Владимиров.

Отметим, что праздник приурочен ко дню выхода последней колонны военных из Афганистана. Это произошло 15 февраля 1989 года.