За ДТП под Ставрополем военнослужащего приговорили к штрафу

Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядового одной из воинских частей Ставрополья приговорили к штрафу за ДТП рядом с крайцентром. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Но военнослужащий отделался штрафом.

Как сообщает военно-следственное управление СУ СКР по ЮВО, авария произошла 16 апреля 2020 года. Рядовой ехал на «четырнадцатой» по дороге от Ставрополя а аэропорт. ВАЗ-2114 выехал на «встречку», где столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате пассажир, ехавший вместе со служивым, получил тяжкие телесные повреждения. Однако суд решил ограничиться штрафом: 100 тысяч военный заплатит государству и еще 500 тысяч компенсирует пострадавшему.

Приговор еще не вступил в законную силу.