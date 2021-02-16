Погода в Ставрополе 16 февраля 2021: губернатор Владимир Владимиров сделал заявление

В Ставрополе затруднено движение на дорогах и дорожках Фото: Анастасия ШАРОВА

Погода в Ставрополе 16 февраля 2021 еще больше усугубит ситуацию на дорогах. Краевое управление МЧС даже объявило экстренное предупреждение.

- По всему региону существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий - ухудшение условий дорожного движения, нарушения в работе транспорта и рост числа ДТП; обрывы линий связи и электропередач; сбои в работе систем жизнеобеспечения. Источник ЧС - очень сильный снег, - говорится в сообщении.

По данным Ставропольского Гидрометцентра, осадки будут идти еще не меньше суток, ожидается, что выпадет половина месячной нормы осадков. Ветер усилится до 12-14 м/с, температура опустится до минус 8-10 градусов.

В связи с таким прогнозом губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сделал заявление, пока ехал по пробкам с работы домой.

- Снег не прекращается. Завтрашнее утро в плане транспорта обещает быть в заснеженных городах непростым. Считаю, что тем, у кого ситуация позволяет - 16 февраля надо предоставить возможность оставить детей дома, не вести в школу и садик, - сказал Владимиров.

Глава края уточнил, что образовательные учреждения при этом будут работать в обычном режиме.

Прогноз погоды в Ставрополе на неделю смотрите по ссылке.