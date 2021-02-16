Последние новости на 16 февраля 2021 в Ставрополе и крае: коронавирусные ограничения ослаблены

На Ставрополье снимается часть введенных из-за COVID-19 ограничений Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости на 15 февраля 2021 года в Ставропольском крае.

В край поступила новая партия вакцины от коронавируса. Теперь в регионе сформирован запас примерно из 50 тысяч доз. На текущий момент первый компонент получили свыше 40000 человек, второй (т. е. прошли полную иммунизацию) - более 9200 человек. Среди привившихся - почти 17,5 тысяч лиц старше 60 лет. Есть даже пациенты старше 90 лет!

В Кисловодске появится первая городская набережная, протяженностью в километр, с благоустроенной пешеходной зоной, рекреационными участками, велодорожкой и спортивной зоной..

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров посчитал возможным смягчить некоторые коронавирусные ограничения и подписал указ, согласно которому заполняемость библиотечных, театральных, концертных залов, а также других площадок для проведения культурно-досуговых мероприятий увеличивается до 50%. Музеям также разрешено принимать больше посетителей.

Еще одно важное, хоть и устное, распоряжение главы края - в связи с погодными условиями родители могут сами решить, вести ли через непролазные сугробы ребенка в садик/школу, или оставить его дома.