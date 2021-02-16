В Ставрополе на улице Ивана Щипакина спроектировали шестиполосную магистраль

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе по улице Ивана Щипакина проляжет новая 6-полосная автомагистраль. Его протяженность составит свыше полутора километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Согласно проекту, будет построена 6-полосная трасса с разворотным кругом и участок пешеходной улицы на улице Ивана Щипакина от Российского проспекта улицы Безымянная. Новая автодорога поможет решить транспортные проблемы в Юго-Западном районе города. Так, например, увеличится пропускная способность автомобильного потока, станет меньше заторов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе приступили к благоустройству сквера на пересечении улиц Мимоз и Чехова в 204 квартале. На территории уже демонтируют старые конструкции. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Когда позволят погодные условия, сквер обретет новое асфальтобетонное покрытие, современные пешеходные дорожки и тротуары. Также там появятся игровое и спортивное оборудование, лавочки, урны. Украшением сквера станет фонтан.