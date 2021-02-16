Горнолыжный курорт «Эльбрус» закрылся из-за лавиноопасности

В Кабардино-Балкарии из-за плохой погоды возможен сход лавин и возникновение ЧС на дорогах, предупреждают спасатели. Поэтому 16 февраля горнолыжные курорты «Эльбрус» и «Чегет» закрыты для туристов. Как рассказали власти Эльбрусского муниципального района, лавиноопасность связана с обильными снегопадами и ураганными ветрами. Во вторник, 16 числа, планируется воздействие на лавиноопасные очаги.

-Лавинной службой рекомендовано до стабилизации обстановки эксплуатацию горнолыжных трасс Чегет, Эльбрус временно не проводить, нахождение людей в гостинице «Вершина» запретить, - комментируют в ГУ МЧС по КБР.

Нельзя въезжать и находиться на поляне Нарзанов, в летних домиках альпбазы «Шхельда» и гулять по тропам Азау-Терскол, Чегет-Нарзаны. Рекомендовано предельно ограничить нахождение людей в скотных дворах поселка Терскол. По автодорогам поселка Терскол, Азау, на участке от туристической гостиницы «Иткол» до Байдаевки и дороге альпбаза «Адыл-Су» — альпбаза «Джантуган» можно передвигаться на транспорте только одиночным порядком.

Неблагоприятная погода с сильным ветром и снегопадом может продержаться несколько суток, предупреждают спасатели.