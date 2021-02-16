Экс-председатель окружной Думы Ставрополья ответит за покушение на мошенничество в особо крупном размере

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Против бывшего председателя Думы Ипатовского городского округа Ставрополья возбудили уголовное дело. Он обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Так, в августе 2020 года обвиняемый узнал, что в территориальном отделе МВД проводится процессуальная проверка против руководителя местной коммерческой организации по факту хищения электроэнергии.

Он сообщил его директору, что в случае передачи его знакомому сотруднику вышестоящего органа внутренних дел денег в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом обвиняемый не собирался передавать кому-либо деньги. При получении оговоренной суммы денег председателя задержали сотрудники УФСБ России по Ставрополью, куда директор фирмы заблаговременно обратился с заявлением.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что рядового одной из воинских частей Ставрополья приговорили к штрафу за ДТП рядом с крайцентром. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения. Но военнослужащий отделался штрафом.

Как сообщает военно-следственное управление СУ СКР по ЮВО, авария произошла 16 апреля 2020 года. Рядовой ехал на «четырнадцатой» по дороге от Ставрополя а аэропорт. ВАЗ-2114 выехал на «встречку», где столкнулся с Volkswagen Polo.