«Россети Северный Кавказ» начали установку «умных» счетчиков на Ставрополье

"Умные" счетчики.

Мероприятия «Россети Северный Кавказ» реализуют в рамках энергосервисного контракта с отечественным разработчиком интеллектуальной системы учета.

В общей сложности энергетики установят в рамках проекта более 6 тысяч «умных» счетчиков в станице Марьинская Новопавловского района, сёлах Надежда Шпаковского района и Канглы Минераловодского района. Специалисты планируют завершить работы в максимально сжатые сроки - до 1 апреля.

Выполнение мероприятий именно в указанных населенных пунктах обусловлено необходимостью здесь снижения потерь электроэнергии. Внедрение интеллектуальных систем учета позволит в дальнейшем ощутимо улучшить технические показатели, ведь ожидаемое снижение потерь электроэнергии по итогам года по предварительному анализу специалистов превысит 8,3 млн кВт.ч.

На период проведения работ для соблюдения безопасности необходимо вводить краткосрочные ограничения энергоснабжения. Энергетики просят с пониманием относиться к временным мерам, поскольку они направлены на повышение качества энергоснабжения жителей.

Новые счетчики будут самостоятельно и безошибочно передавать как показания прибора, так и информацию о попытках незаконного подключения к сетям. Потребители также смогут самостоятельно контролировать потребление энергии.

Каждый прибор учета устанавливается на недоступной для вандалов высоте, а собственникам домовладения выдается пульт с дисплеем, который помогает следить за ежедневным расходом электроэнергии и нормативным напряжением в сети.