В Невинномысске директор фирмы скрыла от налоговой 15 миллионов рублей

В Невинномысске директор ООО «СБВ» подозревается в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Так, с января 2017 по декабрь 2019 года женщина предоставляла налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более

15 миллионов рублей. Сейчас следователи принимают меры, направленные на возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-председатель окружной Думы Ставрополья ответит за покушение на мошенничество в особо крупном размере.