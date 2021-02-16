Как работает Почта России 23 февраля 2021 года в Ставрополе: график на праздничные дни

У Почты России в Ставрополе на несколько дней поменяется режим работы Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, как будет работать Почта России 23 февраля 2021 года в Ставрополе. График изменится не только непосредственно в сам День защитника Отечества, но и накануне. Кстати, программа праздничных мероприятий уже опубликована.

В субботу, 20 февраля, время работы всех почтовых отделений сократится на час.

В воскресенье, 21 февраля, отделения будут работать по привычному расписанию.

В понедельник, 22 февраля, Почта перейдет на субботний график работы.

Вторник, 23 февраля, станет выходным днем для всех отделений.

С 24 февраля Почта России в Ставрополе возвращается к обычному режиму работы.