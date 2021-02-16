Последнему члену банды грозит 15 лет за похищение человека на Ставрополье

В Ставропольском крае утвердили обвинение для последнего члена банды похитителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

У одного из злоумышленников были долги перед неустановленным лицом. Чтобы их погасить, он и его три сообщника объединились в преступную группу. Банда решила выкрасть сына директора сельхозпредприятия в Буденновском районе. Преступники знали, что эта семья сможет заплатить выкуп.

7 ноября 1998 года группа похитила 19-летнего парня и увезла в Чечню. Там несколько месяцев он содержался в нечеловеческих условиях.

Позже банду рассекретили. Троих участников сразу же поймали и в 1999 году осудили, а четвертый - скрылся. На протяжении 20 лет ему удавалось уходить от следствия. Однако в 2020 году его все-таки поймали.

- Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой, повлекшее иные тяжкие последствия". Уголовное дело направлено в Ставропольский краевой суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Последнему члену банды грозит до 15 лет тюрьмы.