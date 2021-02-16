Житель Ставрополья арестован по громкому делу о ДТП с подростками

В Ставропольском крае выбрали меру пресечения для виновника аварии в станице Григорополисская. Мужчину арестовали на два месяца, передает пресс-служба региональной Прокуратуры.

13 февраля житель станицы, не справившись с управлением, сбил двух подростков, которые шли по тротуару. После он скрылся с места ДТП. Личность водителя установили через день, его задержали 14 февраля. Против мужчины открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

- Прокурором Новоалександровского района в судебном заседании дано заключение о необходимости удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей, в связи с тем, что он подозревается в совершении преступления, наказание за которое предусматривает до 7 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Подозреваемый арестован до 14 апреля.

Расследование уголовного дела находится на контроле у прокурора Ставропольского края Александра Лоренца.