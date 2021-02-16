Более 42 тысяч ставропольцев к 16 февраля привились от коронавируса

В России используется двухкомпонентная вакцина для иммунизации против новой коронавирусной инфекции. Первым компонентом вакцины от COVID-19 к 16 февраля иммунизированы 42230 человек.

За сутки прививку первым компонентом получили 1433 жителя края. Вторым компонентом, то есть полностью привиты, 10142 ставропольчанина. Накануне завершили иммунизацию 930 человек.

Пациенты старше 60 лет также имеют возможность вакцинироваться. Таких уже 18058 человек, из них 681 прошел вакцинацию накануне. Всего записалось на вакцинацию через интернет за весь период 12113 жителей нашего региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье ввели новые послабления, связанные с коронавирусом. Соответствующий указ выпустил губернатор Владимир Владимиров.

Изменения касаются условий проведения массовых мероприятий.

Если раньше в музее проводили экскурсии для групп не более 10 человек, то теперь в выставочном зале могут находиться до двух людей на 5 квадратных метров.

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