Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Владимир Путин назначил на Ставрополье новых судей

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: Юлия Косенко и Галина Полупан
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 15 февраля 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судьи Ставропольского краевого суда: Косенко Юлия Леонидовна и Полупан Галина Юрьевна.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 11 января 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судьи Промышленного районного суда Ставрополя Людмила Калашникова и Сергей Самойлов.