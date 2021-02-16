Владимир Путин назначил на Ставрополье новых судей

Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 15 февраля 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судьи Ставропольского краевого суда: Косенко Юлия Леонидовна и Полупан Галина Юрьевна.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 11 января 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: судьи Промышленного районного суда Ставрополя Людмила Калашникова и Сергей Самойлов.