На Ставрополье после принятия закона о снижении патента губернатору поступило 500 обращений от бизнесменов. Об этом Владимир Владимиров сообщил во время «прямой линии» 16 февраля, отвечая на вопросы горожан.

До этого главе региона поступали жалобы от бизнесменов, забила тревогу и Торгово-промышленная палата края. После чего депутаты Думы Ставрополья приняли закон о снижении патента.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что один из вопросов «Прямой линии» губернатора Владимира Владимирова касался новых социальных объектов, строительство которых запланировано в крае 2021 году в рамках реализации национальных проектов и госпрограмм.