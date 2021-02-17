Последние новости на 17 февраля 2021 в Ставропольском крае: рекордный снегопад и кадровые перестановки в судебной системе

Погода на Ставрополье - самая обсуждаемая тема последних дней Фото: Анастасия ШАРОВА

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 17 февраля 2021 года в Ставропольском крае.

В Ставрополе за сутки выпало 17 мм осадков - это больше половины месячной нормы! Для февраля она составляет 28 мм. А 17 февраля ожидается еще четверть от этого показателя.

Суточный прирост больных пневмонией в регионе снизился в 5 раз, в связи с чем власти приняли решение о сокращении количества инфекционных коек.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов». В нашем регионе кадровые перестановки затронули Ставропольский краевой суд.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел «прямую линию». В ходе нее он рассказал о строительстве новых объектов в регионе, ликвидации закрытых свалок, судьбе пятигорских бюветов, предложил альтернативу участию в несанкционированных митингах, а также назвал предполагаемую дату снятия коронавирусных ограничений.