Экс-председатель Думы городского округа на Ставрополье обещал «отмазать» знакомого за миллион рублей

Бывший председатель Думы Ипатовского городского округа обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Так, в августе 2020 года он узнал, что в территориальном отделе МВД проводится процессуальная проверка в отношении руководителя местной коммерческой организации по факту хищения электроэнергии.

Экс-председатель окружной Думы сообщил его директору, что в случае передачи его знакомому сотруднику вышестоящего органа внутренних дел денег в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

При этом злоумышленник не собирался передавать кому-либо деньги.

При получении оговоренной суммы денег председателя задержали сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю, куда директор фирмы заблаговременно обратился с заявлением.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу и завершили расследование уголовного дела. С утвержденным обвинительным заключением оно поступило в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае выбрали меру пресечения для виновника аварии в станице Григорополисская. Мужчину арестовали на два месяца. Напомним, 13 февраля житель станицы, не справившись с управлением, сбил двух подростков, которые шли по тротуару.

После он скрылся с места ДТП. Личность водителя установили через день, его задержали 14 февраля.