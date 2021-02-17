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В Минераловодском округе автобус столкнулся с грузовой машиной Мерседес

Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба краевого управления ГИБДД по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба краевого управления ГИБДД по Ставропольскому краю

Авария произошла сегодня, 17 февраля, около 08:00, на автодороге «Кавказ» в Минераловодском городском округе.

По неустановленной пока причине произошло столкновение автобуса Мерседес и грузовой автомашины Мерседес, которые двигались со стороны Невинномысска в сторону Минеральных Вод в попутном направлении.

В результате аварии пострадавших нет. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления ГИБДД. В автобусе пассажиров не было, водитель двигался с места ремонта.

Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.

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