В Минераловодском округе автобус столкнулся с грузовой машиной Мерседес

Фото: пресс-служба краевого управления ГИБДД по Ставропольскому краю
Авария произошла сегодня, 17 февраля, около 08:00, на автодороге «Кавказ» в Минераловодском городском округе.
По неустановленной пока причине произошло столкновение автобуса Мерседес и грузовой автомашины Мерседес, которые двигались со стороны Невинномысска в сторону Минеральных Вод в попутном направлении.
В результате аварии пострадавших нет. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления ГИБДД. В автобусе пассажиров не было, водитель двигался с места ремонта.
Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.