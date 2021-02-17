В Минераловодском округе автобус столкнулся с грузовой машиной Мерседес

Фото: пресс-служба краевого управления ГИБДД по Ставропольскому краю

Авария произошла сегодня, 17 февраля, около 08:00, на автодороге «Кавказ» в Минераловодском городском округе.

По неустановленной пока причине произошло столкновение автобуса Мерседес и грузовой автомашины Мерседес, которые двигались со стороны Невинномысска в сторону Минеральных Вод в попутном направлении.

В результате аварии пострадавших нет. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе краевого управления ГИБДД. В автобусе пассажиров не было, водитель двигался с места ремонта.

Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются.