Подсудимого отправили в лечебницу за убийство в Ставропольском крае

В Ставропольском крае суд отправил местного жителя в лечебницу за убийство. Об этом сообщает пресс-служба Труновского районного суда.

Мужчина, вооружившись ножом, проник во двор потерпевшего. В ходе разговора он ударил его один раз в живот. Этого оказалось достаточно, чтобы человек скончался. Против убийцы открыли уголовное дело по первой части 105 статьи УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку).

Суд установил, что во время убийство обвиняемый был невменяемый. Экспертиза выявила у него хронические психические расстройства. В соответствии со статьей 101 УК РФ подсудимый освобождается от ответственности и помещается в лечебницу.