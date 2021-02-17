Губернатор Ставрополья держит на личном контроле работу с обращениями горожан на «Прямую линию»

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи плановое заседание правительства края. Перед обсуждением вопросов основной повестки глава региона подвел итоги состоявшейся накануне «прямой линии» с жителями края.

Владимир Владимиров подчеркнул, что все поступившие вопросы – в том числе, не прозвучавшие в эфире – будут проработаны краевыми и местными органами власти.

Ход решения поставленных ставропольцами проблем глава края держит на личном контроле.

Губернатор поручил уже в начале марта организовать с ответственными исполнителями отдельное совещание, посвященное итогам «прямой линии».

– Вопросы на «прямую линию» поступали самые разные. Среди них есть такие, которые можно решить уже сегодня. Другие – требуют включения в краевые и федеральные программы. Вне зависимости от масштаба проблемы, обращения наших земляков должны рассматриваться детально и оперативно. Первые итоги проделанной по ним работы мы подведем уже очень скоро, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, как проходит Год здравоохранения в крае. Медицину развивают по трем федеральным проектам и семи - региональным.

Прежде всего, проекты связаны с модернизацией первичного звена здравоохранения. На этот аспект в 2021 году потратят более 2 млрд рублей.

- Если за предыдущие 8 лет на Ставрополье было создано 17 фельдшерско-акушерских пунктов, то в 2021 году будут построены 29 лечебных учреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов. Предполагается закупка 10 единиц высокотехнологичного оборудования для районных больниц и поликлиник, 104 машин для их автопарков. Это – большая работа, но она реально выполнима, - подчеркнул губернатор во время «Прямой линии».