На Ставрополье 17 февраля из-за снегопада автомобили застряли в сугробах, съехали с дороги, попали в ДТП

За сутки из-за сложных погодных условий многие водители по всему региону попадали в непростые ситуации: не справившись с управлением, они съезжали с дороги, застревали на обочинах и увязали в снегу на проселочных дорогах. Сотрудники ГИБДД Ставрополья не оставили ни одного водителя в беде.

Так, ипатовские автоинспекторы поздней ночью заметили на дороге грузовик, водитель которого стал заложником погодных условий, остановившись на обочине. Выталкивать машину сотрудники помогали вручную, несмотря на использование буксировочного троса.

Тем временем в Изобильненском городском округе внедорожник съехал с дороги. Вытащить его с помощью буксировочного троса патрульным автомобилем не получилось, так как иномарка уехала далеко в поле. Дорожные полицейские вызвали грейдер, который чистил на участке дорогу. Спецтехника длинным тросом вызволила автомобилиста из снежного плена.

Похожие ситуации сложились в Петровском, Благодарненском и Новоалександровском округах, Шпаковском, Грачевском и Кочубеевском районах, городе Зеленокумске и Ставрополе.

Поломка в пути застала врасплох многих водителей, которым помогли устранить неисправность или вызвать эвакуатор сотрудники Госавтоинспекции. Замерзшие путники отогревались и ждали техническую помощь в патрульных автомобилях.

Негативные погодные условия продержатся в крае до конца этой недели.

Госавтоинспекция региона рекомендует водителям по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния и обязательно оказывать помощь тем, у кого случилась неприятность в дороге.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минераловодском округе автобус столкнулся с грузовой машиной Мерседес. Авария произошла сегодня, 17 февраля, около 08:00, на автодороге «Кавказ» в Минераловодском городском округе.

По неустановленной пока причине произошло столкновение автобуса Мерседес и грузовой автомашины Мерседес, которые двигались со стороны Невинномысска в сторону Минеральных Вод в попутном направлении. В результате аварии пострадавших нет.

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