В Дагестане восстановлено нарушенное снегопадом энергоснабжение

Энергетики Дагестана к 14.13 восстановили нарушенное снегопадом энергоснабжение в Акушинском и Буйнакском районах республики. Специалисты продолжают мониторинг метеоусловий и контроль за работой энергооборудования.

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» готовы оперативно реагировать на возникновение нештатных ситуаций, спровоцированных непогодой. В случае необходимости к ликвидации последствий стихии готовы 9 бригад: 33 энергетика и 13 единиц спецтехники.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлая страна.рф.