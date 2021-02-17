Новые центры амбулаторной помощи онкобольным откроются на Ставрополье в 2021 году

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание правительства края. Основным вопросом заседания стала реализация в крае регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Это часть национального проекта «Здравоохранение».

Принимаемые в его рамках меры помогли добиться в прошлом году позитивной динамики по ряду ключевых показателей. Об этом сообщил в своем докладе министр регионального здравоохранения Владимир Колесников.

В частности, по предварительным данным, в сравнении с 2019 годом снизилась летальность больных со злокачественными новообразованиями в первый год после их обнаружения. Увеличилось число тех, кто состоит на учете по болезни 5 лет и более.

Повысилась также выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях. Важным инструментом для этого служит ежегодная диспансеризация населения. После смягчения обусловленных коронавирусом мер безопасности она возобновляется в крае с марта этого года.

В этом году продолжается работа по оснащению медучреждений оборудованием для помощи пациентам с онкозаболеваниями. На эти цели из бюджета выделено более 460 миллионов рублей.

Также получит дальнейшее развитие сеть центров амбулаторной онкологической помощи. Первый из них – в Кисловодске, открыт в 2019 году, в 2020-м их создано 2 - в Буденновске и Ставрополе. В планах на этот год открытие центра в Невинномысске. В 2022-м такой объект планируется создать в Ессентуках.

В 2021 году более чем на полмиллиона рублей вырастет финансирование медицинской помощи онкологическим больным. Оно составит в целом около 4,8 миллиарда рублей.

Губернатор подчеркнул, что в этом году на Ставрополье должно начаться при поддержке федерального бюджета строительство нового корпуса краевого онкологического диспансера. Завершить его планируется в 2024 году.

- Мы в постоянном диалоге с федеральным центром по вопросам выполнения этого проекта. В том числе прорабатываем возможности для ускорения сроков ввода объекта в эксплуатацию – наша цель, чтобы в 2024 году он был не просто достроен, а уже принимал пациентов, - сказал Владимир Владимиров.

В связи с этим глава края поручил уже сейчас начать подготовку документации, необходимой для приобретения оборудования в новый корпус онкоцентра.