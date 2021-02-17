Сын ударом в голову убил отца во время вечеринки на Ставрополье

В Андроповском районе вынесли приговор местному жителю Тимуру Джиоев за убийство отца. Об этом сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда.

11 апреля 2020 года мужчины выпивали. В девять часов ночи между родней завязался конфликт на фоне личной неприязни. После нескольких оскорблений отца Юрия Джиоева сын несколько раз ударил его по голове.

- Гражданин Ю. [Юрий - Прим.] потерял равновесие и с ускорением приданным нанесенными ударами упал на пол, ударившись при падении левой стороной затылка головы об угол стола, в результате чего последнему причинены телесные повреждения квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, - сказано в судебном акте.

Через 13 дней отец скончался в реанимации Невинномысской больницы.

- Гражданину Д. [Тимуру Джиоеву - Прим.] назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении суда.