В Кабардино-Балкарии разрешили работу кафе в ночное время

В Кабардино-Балкарии отменили часть ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом следует из указа главы республики.

Теперь в регионе кафе и рестораны могут работать в ночное время. Раньше заведениям было запрещено обслуживать клиентов с 23 до 6 часов. Помимо этого, работодатели в КБР могут вернуть на рабочие места сотрудников, переведенных на дистанционку. До указа таких было 25% от всего штата.

Режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями продлен до 21 марта.

- Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования [то есть с 17 февраля], - сказано в документе.