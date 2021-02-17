На Ставрополье рассказали, когда в крае прекратятся снегопады

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 18 февраля на Ставрополье еще возможен сильный снегопад. А уже с четверга небольшой снег прогнозируется только местами по краю. Синоптики не обещают сильных снегопадов также 19 февраля и предстоящие выходные.

Температура воздуха 18 февраля на Ставрополье днем — минус пять-десять градусов, ночью — 13−18 градусов ниже нуля.

Ветер будет дуть восточный, 5−10 м/с.

В краевом центре 18 февраля прогнозируется днем минус восемь-десять градусов, ночью — 14−16 градусов ниже нуля. Ветер также восточный, 7−9 м/с.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки из-за сложных погодных условий многие водители по всему региону попадали в непростые ситуации: не справившись с управлением, они съезжали с дороги, застревали на обочинах и увязали в снегу на проселочных дорогах.

Сотрудники ГИБДД Ставрополья не оставили ни одного водителя в беде.

Так, ипатовские автоинспекторы поздней ночью заметили на дороге грузовик, водитель которого стал заложником погодных условий, остановившись на обочине. Выталкивать машину сотрудники помогали вручную, несмотря на использование буксировочного троса.

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