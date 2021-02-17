Против жителя Нальчика завели дело за пинок и сорванные погоны полиции

В Нальчике открыли уголовное дело против пьяного горожанина. Его подозревают в насилии в отношении полицейского, сказано в сообщении СКР по республике.

2 февраля полицейские приехали на вызов. Нетрезвый мужчина стал возмущаться по поводу его визита. Сотрудник органов предложил нарушителю проехать в отделение. Но подозреваемый в ответ сорвал погоны с его форменного кителя, а затем ногой нанес удар в область бедра.

- СКР России по Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), - сказано в сообщении ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.